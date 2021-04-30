Volkswagen может получить штраф за первоапрельскую шутку

На Volkswagen завели дело фото: dw.com

Комиссия по ценным бумагам США начала расследование первоапрельской шутки компании Volkswagen. Это может привести к штрафам для американского подразделения концерна.

Volkswagen в шутку переименовал себя как Voltswagen в честь изобретателя Алессандро Вольта и единицы измерения напряжения электрического тока. Это переименование объяснили новой стратегией перехода на электромобили, информирует UkrAutoprom.

Проблема заключается в том, что релиз выпустили не 1 апреля, а за несколько дней до этой даты. Более того, компания официально переименовала себя на американском сайте и в соцсетях.

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Автомобили средней ценовой категории хотят обложить налогом. Предлагают начислять налог на машины стоимостью более 1,2 млн грн. Об этом говорится в законопроекте Министерства финансов с поправками в Налоговый кодекс.