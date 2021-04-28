Как превратить 20-летнее авто на современное

Сколько стоит превращение старого авто на новое Фото: avtopogliad.com.ua

За последние 20 лет современные автомобили очень изменились. Они отличаются преимущественно большим количеством электроники, экологичностью и высоким уровнем комфорта.

За небольшие деньги любое авто можно сделать более удобным и технологичным.

Gazeta.ua предлагает 7 электронных устройств, которые частично преобразуют старое авто на современное.

1. Установите 2-диновую мультимедийную систему

Многим очень нравится пользоватся современным авто, потому что в них есть современные мультимедийные системы. Они могут воспроизводить файлы практически всех форматов, передавать изображение с камер обзора, поддерживать беспроводную связь с телефоном, присоединяться к интернету. Благодаря последней опции исчезает необходимость использовать телефон в качестве навигатора. Это может делать и магнитола. К тому же отражает уровень загруженности дорог.

Приобрести такой гаджет начальной и средней ценовой категории можно за 2 - 7 тыс. грн. Желательно выбирать модели, которые работают на последних версиях операционной системы "Андроид" и имеют в комплекте компактный пульт для руля и пару камер.

2. Вмонтируйте в авто GPS-сигнализацию

GPS-сигнализация - это один из хороших способов контролировать свой автомобиль с любого расстояния - даже с другого континента. Эта система передает информацию с автомобиля в программу мобильного телефона. Из приложения можно послушать, что делается в машине, увидеть какая там температура, напряжение. Кроме этого, в большинстве моделей есть опция дистанционного запуска двигателя, включение фар или сигнала. Средняя стоимость такой системы - 8 тыс. грн ..

3. Встановите видеорегистратор с Wi-Fi

Это современное поколение нештатных видеорегистраторов. Они не имеют экрана. Видео записывают на карту памяти и в облако. Доступ к которому возможен с помощью приложения на смартфоне или на мультимедийной системе с "Андроид". Кроме своей стандартной функции, устройство еще и предупреждает о критическом приближении к автомобилю впереди, слишком резкие маневры, может контролировать движение в определенной полосе. Средняя стоимость такого гаджета - 4 тыс. грн.

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4. Подключите дисплей на лобовое стекло

Проекционный дисплей обычно устанавливают в моделях полной комплектации машин выше среднего ценового сегмента. Дисплей позволяет получать информацию о скорости, количестве горючего и предупреждения, не отрывая глаз от дороги. Немало китайских фирм уже наладили множество моделей такого системы, подойдет для большинства автомобилей. Стоимость проекционного дисплея примерно 2 тыс. грн.

5. Установите круиз-контроль

В большинстве современных автомобилей С-класса есть модификации с круиз-контролем. Он действительно делает поездки на длинные расстояния комфортнее - позволяет придерживаться стабильной скорости, стабильного расхода топлива и не нажимать при этом на педаль газа. Установка этой системы требует больших навыков, чем, скажем, для монтажа магнитолы. Поэтому для установки может потребоваться помощь специалистов. Стоят универсальные системы круиз-контроля от 7 тыс. грн ..

6. Подключите систему мониторинга давления в колесах

Даже машины С-класса 10-летней давности "умеют" проявлять спущены колеса. Комплект для контроля давления в колесах установить нетрудно, но для этого придется розбортуваты колеса. Датчик крепят к каждому колесу. Он через радиоволны поддерживает связь с главным блоком системы и выводит на его экран цифры давления. Когда в каком-то из колес давление становится слишком низким, система подает сигнал. Стоимость устройства - около 2,7 тыс. грн.

7. Интегрируйте в авто датчики света

Большинство автомобилей С-класса и кроссовоеров В-класса в полных комплектациях имеют датчики дождя и света. Достаточно обладать начальными навыками работы с электроникой, чтобы установить в свой автомобиль эти системы. Датчик света имеет светочувствительную пластину, которую закрепляют за под лобовым стеклом или на торпеде. Датчик дождя пластину другой конструкции. Блоки этих систем прячут под торпедой, а провода подсоединяют к под рулевых переключателей. Система автоматического включения света стоит примерно 1500 грн, столько же нужно отдать за электронику для автоматического включения дворников.

Министерство финансов готовит пакет изменений в Налоговый кодекс. В частности, предлагается облагать налогом автомобили, средняя рыночная стоимость которых составляет более 1,2 грн.