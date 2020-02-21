Не Tesla - Билл Гейтс приобрел свой первый электромобиль

Основатель Microsoft Билл Гейтс купил для себя первый полностью электрифицированный автомобиль.
Им стал Porsche Taycan Turbo, сообщает iguides.ru.
Соответствующую информацию Гейтс рассказал YouTube-блогеру Маркусу Браунли.
По его словам, Tesla - это удачный пример использования альтернативных источников энергии в бизнесе. Однако Гейтс считает, что электрокары уступают автомобилям с двигателями внутреннего сгорания по запасу хода.
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О своем Porsche Taycan Turbo, экс-глава Microsoft отзывался очень положительно и говорил, что авто ему очень нравится.
Пользователи Twitter поинтересовались мнением основателя Tesla Илона Маска по этому поводу. Последний ответил, что он разочарован беседами с Биллом Гейтсом.
Стоимость Porsche Taycan Turbo составляет более $150 тыс. Tesla Model 3 в базовой комплектации обойдется в $35 тыс., А Model S стоит от $79 тыс.
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