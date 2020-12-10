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четверг, 10 декабря 2020 18:01

Назвали страны, где можно приобрести дешевые авто

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Назвали страны, где можно приобрести дешевые авто
Одним из лидеров рейтинга является Индия. Фото: pixabay

Самые дешевые авто продают в Индии, Германии, Японии, Южной Кореи и Франции.

Как правило, автомобили стоят меньше всего в странах, которые их производят, передает auto.24tv.

Одним из лидеров рейтинга является Индия. Здесь распространена модель от индийской автомобилестроительной компании Tata Motors. Ее представили на глобальном рынке как "авто по цене всего 2,5 тысячи долларов".

Жители Германии тоже могут сравнительно дешево купить "легковушки" отечественного производства. Наиболее востребованы - бюджетные гибридные ультракомпактные ТС, которые относятся к классу "А".

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Япония также относится к странам с самыми недорогими автомобилями местного выпуска. Около 40% авторынка составляют небольшие и экономические кей-кары.

Покупатели из Южной Кореи не имеют проблем завышенных пошлин и транспортного налога, поэтому на готовые машины дополнительные наценки не распространяются.

Замыкает пятерку Франция. Наибольшей популярностью здесь пользуется транспорт, который заботится о сохранении экологии.

Сравнительно невысокие цены на местные машины зафиксировали в США из-за высокой конкуренции, в Италии - из-за минимального спроса, и в Польше, где автопроизводители делают ставку на недорогие авто.

В ноябре украинские номера получили 514 электромобилей. Впрочем, это почти на 28% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Дата
10
декабря

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