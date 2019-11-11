Назвали самые любимые электрокары украинцев

Nissan Leaf - самый популярный электрокар в Украине. Фото: Avtoprom

В Украине с начала 2019 купили и зарегистрировали 6247 электромобилей, что на 47% больше, чем в прошлом году.

Так в текущем году украинцы купили 5789 легковых авто и 458 коммерческих. Как отмечается, по сравнению с 2018 спрос на коммерческие авто вырос почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укравтопром.

"Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортного секонд-хенда, доля которого составила 96 процентов. А большая часть регистраций здесь пришлась всего на две модели: Renault Kangoo ZE - 420 шт. (403 б/у и 17 новых) , Nissan e-NV200 - 21 шт. (20 б/у и один новый). На рынке легковых электрокаров также доминировали старые машины. С 5789 зарегистрированных с начала года машин только 498 были новыми ", - говорится в сообщении.

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Самым популярным электрокаром в украинцев остается Nissan Leaf. С января по октябрь автопарк страны обновили 2763 авто этой модели. На втором месте - Tesla Model S (489 авто). Также в пятерку наиболее востребованных электрокаров вошли: BMW i3 - 297 шт., Volkswagen e-Golf - 279 шт., Fiat 500е - 253 шт

Компания Gumpert Aiways Automobile в Шанхае изготовит серийную версию электрического суперкара Nathalie. Авто работает на метанольном, то есть спиртовом топливе.