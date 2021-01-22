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пятница, 22 января 2021 17:24

Назвали преимущества аренды авто в сравнении с услугами такси

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Люди, привыкшие к активной жизни, стремятся справляться с максимальным количеством дел за минимальный промежуток времени. Чтобы всегда оставаться мобильным требуется личный транспорт. К сожалению, далеко не все наши сограждане могут похвастаться наличием своего автомобиля. К тому же, личное авто может подвести в самый неподходящий момент. В этом случае может помочь только аренда авто в Киеве и других городах Украины.

Некоторые могут сказать, что ездить по городу можно на общественном транспорте и на такси. Да, они правы, но не совсем. Если вы не торопитесь, не боитесь большого скопления людей и вам требуется разовая поездка на небольшое расстояние, то можно воспользоваться данными вариантами. Однако, если вам необходимо много ездить по мегаполису, и вы не желаете зависеть от кого-то, то лучше взять автомобиль в аренду на требуемый срок. Разобраться в преимуществах проката перед такси нам помог сервис аренды авто BLS: ребята рассказали о преимуществах, нюансах и условиях аренды автомобиля.

Необходимость проката машины

Арендовать автомобиль можно для следующих целей:

• поездок по городу для решения деловых задач. Это отличный вариант для людей, которые развивают бизнес и любят пунктуальность,
• встреч деловых партнеров, родственников, друзей из аэропорта или ж/д вокзала,
• семейных путешествий на выходные,
• праздничных мероприятий. Авто часто арендуются для свадеб, корпоративов, юбилеев,
• перевозки некрупных грузов. Идеальный вариант для молодых компаний, которые еще не успели купить личный транспорт,
• поездки на встречу с возможными партнерами и клиентами. Представительский автомобиль сможет дополнить ваш серьезный образ.

Условия проката авто

Сегодня каждый гражданин нашей страны может без трудностей взять авто на прокат как на короткий, так и на длинный период пользования. Эта услуга доступна для людей в возрасте от 21 года. Можно получить авто с водителем либо без него. В последнем случае водительский стаж арендатора обязан превышать 2 года.

Клиенты прокатной компании имеют возможность выбрать авто любого типа, марки и модели. Арендаторам доступны внедорожники, минивэны, легковые седаны, коммерческий транспорт, кабриолеты. Получить автомобиль можно как на один день, так и на целый месяц и больше.

Выгоды аренды транспорта в сравнении с услугами такси

Такси – это транспорт, который мало кому нравится. Чаще всего старый автомобиль, грязный внутренний салон, грубый водитель – неполный перечень того, что может получить пассажир. Аренда транспортного средства сможет избавить вас от необходимости поиска подходящей службы такси и поможет сэкономить ваши деньги. Среди ключевых преимуществ автопроката стоит выделить такие факторы:

• возможность неограниченного использования авто по времени,
• получение максимально подходящего по типу средства передвижения. Клиент может выбрать класс автомобиля, объем мотора, тип кузова, марку и даже цвет машины,
• отсутствие необходимости оплачивать простои такси,
• возможность побывать в разных районах города в течении суток. Арендатор может сам рассчитывать собственное время пребывания в каждом месте и число остановок,
• получение хорошо подготовленного транспорта. Авто предоставляются чистыми и полностью исправными в технической части.

Взяв автомобиль в аренду, вы будете предоставлены сами себе. Вы не будете тратить драгоценное время на вызов и ожидание такси. Также автопрокат будет идеален для людей, которые не желают встречаться и общаться с посторонним человеком (каковым является водитель такси). Если нужно, то в любой момент можно изменять направление и увеличивать дальность поездки. При этом вам нужно будет дополнительно тратиться лишь на топливо.

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