Назвали наиболее популярные автомобили среди украинцев

Украинцы ищут в интернете больше новых автомобилей, а не бывших в употреблении. Фото: unsplash

В 2020 году украинцы больше интересовались марками Renault, Toyota, Nissan и Skoda. 83% покупателей новых авто узнавали об обновлении модели автомобилей в интернете.

Главными источниками информации были новостные сайты и страницы автодилеров, говорит руководитель направления брендинг-решений Google Украина Сергей Братусев для auto.24tv.

Согласно исследованию Google в Восточной Европе, каждый четвертый покупатель нового авто выбирает модель бренда, который у него уже есть, а 7% - возвращается к тому, который был раньше. 27% потребителей готовы сменить бренд, а 47% купят автомобиль впервые.

"Украинцы ищут в интернете больше новых автомобилей, а не бывших в употреблении. Хотя результаты продаж в Украине свидетельствуют об обратном. Наибольший интерес среди новых авто люди проявляют к SUV, среди бывших в употреблении автомобилей этот класс на втором месте. По маркам, то наиболее популярные бренды в поиске практически повторяют рейтинг продаж в Украине: это Renault, Toyota, Nissan и Skoda", - говорится в исследовании.

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По данным Auto.Ria, путь человека от первой заинтересованности автомобилем до звонка в автосалон - в среднем 48 дней.

В этом году пользователи сайта 5,3 млн раз пользовались калькулятором расчета платежей в кредит. Чаще всего рассчитывали стоимость Kia Sportage, Lada Granta, Chery Tiggo2, Skoda Octavia и Renault Logan.

В ноябре спрос на новые авто в Украине снизился на 17%. При этом, лидером продаж стал автомобиль Toyota RAV4. Украинцы приобрели 532 авто данной марки.