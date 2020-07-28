Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом

Составили список топ-15 лучших подержанных машин с большим пробегом.

При составлении рейтинга использовали индекс надежности Warranty Direct, где 100 - средний показатель, менее 100 - высокий показатель надежности, а выше 100 - склонность к проблемам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов

При подсчете индекса учитывалось общее количество случаев, когда машина выходила из строя, затраченное время на ремонт, стоимость ремонта, средний возраст и пробег.

Кроме этого, принимали во внимание тот факт, попадал ли ранее подержанный автомобиль в ДТП. Ведь соответствующий критерий существенно влияет на состояние машины и на последующий ремонт.

Список лучших подержанных машин с большим пробегом:

Hyundai i10;

Ford Ka;

VW Polo;

SEAT Ibiza;

Mazda MX-5;

BMW 2 Series;

Honda CR-V;

Skoda Kodiaq;

Volkswagen Golf;

Honda Civic;

Ford C-Max;

Honda Insight;

Toyota Prius;

Suzuki Jimny;

Lexus RX.

Эксперты составили список из 10 моделей машин, которые теряют в цене быстрее других авто.