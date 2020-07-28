Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом

Составили список топ-15 лучших подержанных машин с большим пробегом.
При составлении рейтинга использовали индекс надежности Warranty Direct, где 100 - средний показатель, менее 100 - высокий показатель надежности, а выше 100 - склонность к проблемам.
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При подсчете индекса учитывалось общее количество случаев, когда машина выходила из строя, затраченное время на ремонт, стоимость ремонта, средний возраст и пробег.
Кроме этого, принимали во внимание тот факт, попадал ли ранее подержанный автомобиль в ДТП. Ведь соответствующий критерий существенно влияет на состояние машины и на последующий ремонт.
Список лучших подержанных машин с большим пробегом:
Hyundai i10;
Ford Ka;
VW Polo;
SEAT Ibiza;
Mazda MX-5;
BMW 2 Series;
Honda CR-V;
Skoda Kodiaq;
Volkswagen Golf;
Honda Civic;
Ford C-Max;
Honda Insight;
Toyota Prius;
Suzuki Jimny;
Lexus RX.
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