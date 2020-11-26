Назвали бюджетные авто с надежными двигателями

Критерием надежности двигателя стал пробег. Фото: unsplash

Транспортные средства с надежными двигателями могут проехать не менее 300 тыс. км.

Критерием надежности двигателя стал пробег, который обеспечивается силовым агрегатом, пишет MMR.

Первым в рейтинге стал компактный автомобиль Toyota Corolla, оснащен 1,6-литровым 124-сильным силовым агрегатом.

Второе место занял автомобиль Hyundai Solaris. Под капотом машины установлен 1,5-литровый двигатель, который обеспечивает не менее 400 тыс. км пробега.

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Третий - Renault Logan-Sandero с объемом двигателя 1,6 литра. Nissan Tiida оснащен силовым агрегатом HR16DE. Благодаря ему машина может проехать 350 тыс. км. Пятерку бюджетных автомобилей с надежными двигателями замыкает Volkswagen Polo с 1,6-литровым двигателем.

Легковые авто возраста почти 10 лет составляют 31,2% объема вторичного автомобильного рынка. С этого массива 39% авто привезли преимущественно из Западной Европы. Доля американских машин в этом сегменте - 4,5% общего количества.