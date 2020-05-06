Назвали авто, которые способны проехать более миллиона километров

Mercedes-Benz 240D - авто с самым большим пробегом в мире Фото: Copart

Mercedes-Benz 240D и E270 CDI - самые известные автомобили, которые преодолели отметку пробега в миллион км.

Mercedes-Benz 240D с пробегом 4,6 млн км принадлежал греческому таксисту Грегорису Сакинидису. Мужчина ездил на ней с 1976-го. Сейчас авто хранится в музее компании в Штутгарте. Вместо этого владелец получил от бренда новый Mercedes-Benz C200 СDI.

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На Mercedes-Benz E270 CDI другой греческий таксист Джордж Вассилакис за 9 лет проехал 999 999 км. Электронный одометр остановился на этой отметке. За весь период владелец поменял только детали подвески и тормозной системы, сцепления, интеркулер и турбонагнетатель. Двигатель и коробка передач обошлись без ремонта.

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