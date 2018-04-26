"Наперегонки с торнадо": как рекламируют самые быстрые автомобили мира

Автомобили сравнивают по разным показателям. К примеру, за расходом топлива, стоимостью, безопасностью или классификации. Впрочем ценят железных коней не только за это. Многие автовладельцы ценят свои машины скорости.
Gazeta.ua подготовила подборку рекламы быстрых автомобилей в мире.
4. Bugatti Chiron (420 км/ч)
3.Bugatti Veyron Super Sport (431 км/ч)
2. Hennessey Venom GT (435 км/ч)
1. Koenigsegg Agera RS (447 км/ч)
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