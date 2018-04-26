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среда, 02 мая 2018 07:25

"Наперегонки с торнадо": как рекламируют самые быстрые автомобили мира

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Автомобили сравнивают по разным показателям. К примеру, за расходом топлива, стоимостью, безопасностью или классификации. Впрочем ценят железных коней не только за это. Многие автовладельцы ценят свои машины скорости.

Автор: a777aa77
  Koenigsegg Agera RS
Koenigsegg Agera RS

Gazeta.ua подготовила подборку рекламы быстрых автомобилей в мире.

4. Bugatti Chiron (420 км/ч)

3.Bugatti Veyron Super Sport (431 км/ч)


2. Hennessey Venom GT (435 км/ч)


1. Koenigsegg Agera RS (447 км/ч)

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Автор: gazeta.ua
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