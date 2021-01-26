Наличие клиренса и будет стоить 197 тыс. грн - Renault будет продавать новый кроссовер

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28 января Renault представит серийную версию субкомпактного кроссовера Kiger. Его начнут продавать в Индии в первом квартале 2021 года. Цена авто за базовую версию будет составлять 7 тысяч долларов, приблизительно 197 тыс. грн.

Клиренс машины - 205 или 210 мм. Серийной вариант модели построят на упрощенной модульной платформе CMF-A + от альянса Renault-Nissan. На ней уже базируются кросс-хэтчбек Renault Kwid и компактный кроссовер Nissan Magnite.

У Kiger будут два бензиновых мотора на выбор - литровый 3-цилиндровый двигатель в двух вариантах - атмосферном и турбированном, с отдачей в 72 и 100 лошадиных сил соответственно.

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К 2025 году Renault планирует запустить в продажу еще четыре новинки автомобилей. Модели будут создавать по новой платформой CMF-B. Кроме того, Renault планирует запустить новую модель C-класса.