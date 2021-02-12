 
Ексклюзивы
1/5
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 45
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Просмотров: 270
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
1 Просмотров: 684
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 216
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1161
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 360
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 549
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 756
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 477
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
5
5
5
4
Разработали уникальный трансформер - будет помогать во время стихийных бедствий
Разработали уникальный трансформер - будет помогать во время стихийных бедствий
Канадский спорткар с дверями &quot;крыло чайки&quot; выставили на продажу
Канадский спорткар с дверями "крыло чайки" выставили на продажу
Audi представила электрический седан
Audi представила электрический седан
Искусственный интеллект и дизайнерское оформление: каким будет седан BMW 7 Series
Искусственный интеллект и дизайнерское оформление: каким будет седан BMW 7 Series
Легендарный Jeep Wrangler станет электромобилем
Легендарный Jeep Wrangler станет электромобилем
Видео
Все видео
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Интервью
1/5
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 216
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1161
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 414
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 477
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 477
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 405
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
пятница, 12 февраля 2021 11:37

Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП

  Комментировать
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП фото: lexinform.com.ua

В прошлом году в Украине увеличилось не только количество аварий, но и количество смертей в результате ДТП. 2020-го погибли 3,5 тыс. человек.

"В последнее время замечаю, что все больше водителей управляют автомобилями, совершенно не зная правил дорожного движения. Они не выполняют элементарных требований", - говорит Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Среди основных причин аварий - наезд на пешеходов - 1198 смертей - и столкновения автомобилей - 1158 жертв. Увеличилась также количество смертельных.

"Кроме незнание правил, есть еще поведение водителей, что также вызывает много ДТП. Это агрессивное вождение. Оно в украинских законах не прописан. Но наносит больше проблем для окружающих", - заметил специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Полицейский в смартфоне": украинцы могут доносить на водителей-нарушителей

Агрессивным вождением называют маневры водителей, которыми они провоцируют других, пытаются напугать других участников дорожного движения, проучить или продемонстрировать ловкость.

"Одна из главных причин того, что машинами в Украине руководит немало людей, которые не знают правил дорожного движения - это беспорядок в работе автошкол. У нас действуют "серые" автошколы". Вам там формально предоставляют услугу, что обучают теории и практике. В таких учреждениях вы с самого начала приходите, платите деньги и не появляетесь ни на практическом, ни теоретически занятиях. Ученики таких автошкол формально сдают экзамены. То есть это можно считать продажей водительского удостоверения. В Украине действуют 2 тысячи автошкол, из них большинство - "серые", - говорит Владимир Караваев.

По данным Pulitzer Center, общее количество погибших на автомобильных дорогах мира достигла 1 млн 240 тыс. смертей в год. Это количество может увеличиться к 2030 году втрое, до 3,6 млн смертей. В развивающихся странах смертность на дорогах стала 5-й по значимости причиной смерти.

Автор: Алёна Лищук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

В центре Киева построили ядерный реактор

Состоялся полет первого в мире бомбардировщика

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 58988
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 50049
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 9450
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9243
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 7245
Авто
Разработали уникальный трансформер - будет помогать во время стихийных бедствий
Разработали уникальный трансформер - будет помогать во время стихийных бедствий
5
 Просмотров: 405
Nissan представит новый кроссовер
Nissan представит новый кроссовер Просмотров: 324
В Киеве заработает дорожная камера с новой функцией - где установят
В Киеве заработает дорожная камера с новой функцией - где установят Просмотров: 207
Канадский спорткар с дверями "крыло чайки" выставили на продажу
Канадский спорткар с дверями "крыло чайки" выставили на продажу
5
 Просмотров: 351
Как украинские автошколы провоцируют страшные ДТП
Как украинские автошколы провоцируют страшные ДТП
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
1
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Голосов: 15848
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть