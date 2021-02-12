Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП фото: lexinform.com.ua

В прошлом году в Украине увеличилось не только количество аварий, но и количество смертей в результате ДТП. 2020-го погибли 3,5 тыс. человек.

"В последнее время замечаю, что все больше водителей управляют автомобилями, совершенно не зная правил дорожного движения. Они не выполняют элементарных требований", - говорит Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Среди основных причин аварий - наезд на пешеходов - 1198 смертей - и столкновения автомобилей - 1158 жертв. Увеличилась также количество смертельных.

"Кроме незнание правил, есть еще поведение водителей, что также вызывает много ДТП. Это агрессивное вождение. Оно в украинских законах не прописан. Но наносит больше проблем для окружающих", - заметил специалист.

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Агрессивным вождением называют маневры водителей, которыми они провоцируют других, пытаются напугать других участников дорожного движения, проучить или продемонстрировать ловкость.

"Одна из главных причин того, что машинами в Украине руководит немало людей, которые не знают правил дорожного движения - это беспорядок в работе автошкол. У нас действуют "серые" автошколы". Вам там формально предоставляют услугу, что обучают теории и практике. В таких учреждениях вы с самого начала приходите, платите деньги и не появляетесь ни на практическом, ни теоретически занятиях. Ученики таких автошкол формально сдают экзамены. То есть это можно считать продажей водительского удостоверения. В Украине действуют 2 тысячи автошкол, из них большинство - "серые", - говорит Владимир Караваев.

По данным Pulitzer Center, общее количество погибших на автомобильных дорогах мира достигла 1 млн 240 тыс. смертей в год. Это количество может увеличиться к 2030 году втрое, до 3,6 млн смертей. В развивающихся странах смертность на дорогах стала 5-й по значимости причиной смерти.