Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус

Фото: wikipedia

В Латвии зарегистрировали предприятие SIA "Rigas Autobusu Fabrika, RAF". Компаиня выпускать микроавтобусы "РАФ".

На Рижском заводе начнут выпускать городские электрические микроавтобусы, троллейбусы и гибридные автобусы. Транспорт будет иметь собственный запас хода и пидзаряджатиметься от городской контактной сети, пишет 24 канал.

Микроавтобус "РАФ-2203 Латвия" выпускали 1976-го по 1997-й годы на Рижской автобусной фабрике. Он стал самым массовым автомобилем такого класса в Советском Союзе.

Автор: АвтоГурман

В РАФ был несущий цельнометаллический кузов длиной 4,98 м. Спереди расположен двигатель ЗМЗ объемом 2,4 л. Его мощность 85 л.с. Мотор в движение задние колеса.

Автомобиль имел несколько модификаций. Самая распространенная - дванадцятимисний микроавтобус. "РАФ" также использовали медицинские службы, милиция, таксомоторные и различные государственные службы, такси. Лишь в начале 2000-х их вытеснили из сектора пассажирских перевозок.

Автор: rusavtoplus. Медицинский РАФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"

Ежегодно фабрика выпускала более 15 тыс. РАФ-2203

Во Львове определили победителя конкурса на лучшее брендирование общественного транспорта. Им стал вариант Константина Череповский, который предусматривает раскраска транспорта в желтый и белый цвета