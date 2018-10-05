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пятница, 05 октября 2018 10:46

Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
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Фото: wikipedia
Медицинский РАФ

В Латвии зарегистрировали предприятие SIA "Rigas Autobusu Fabrika, RAF". Компаиня выпускать микроавтобусы "РАФ".

На Рижском заводе начнут выпускать городские электрические микроавтобусы, троллейбусы и гибридные автобусы. Транспорт будет иметь собственный запас хода и пидзаряджатиметься от городской контактной сети, пишет 24 канал.

Микроавтобус "РАФ-2203 Латвия" выпускали 1976-го по 1997-й годы на Рижской автобусной фабрике. Он стал самым массовым автомобилем такого класса в Советском Союзе.

Автор: АвтоГурман
 

В РАФ был несущий цельнометаллический кузов длиной 4,98 м. Спереди расположен двигатель ЗМЗ объемом 2,4 л. Его мощность 85 л.с. Мотор в движение задние колеса.

Автомобиль имел несколько модификаций. Самая распространенная - дванадцятимисний микроавтобус. "РАФ" также использовали медицинские службы, милиция, таксомоторные и различные государственные службы, такси. Лишь в начале 2000-х их вытеснили из сектора пассажирских перевозок.

Автор: rusavtoplus.
  Медицинский РАФ
Медицинский РАФ

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Ежегодно фабрика выпускала более 15 тыс. РАФ-2203

Во Львове определили победителя конкурса на лучшее брендирование общественного транспорта. Им стал вариант Константина Череповский, который предусматривает раскраска транспорта в желтый и белый цвета

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Дата
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