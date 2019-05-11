Начальник Київзеленбуду їздив на Dodge ще у 50-х

Фото: Богдан Пихачек

Закончился крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land. Государственный музей авиации имени О.К. Антонова встретил железных гостей из разных уголков мира.

Большинство представленных на мероприятии экземпляров - отреставрированные или сохранены владельцами механические агрегаты. Однако были и такие, которые тайн имеют больше чем ответов.

Один из таких нашла Gazeta.ua. Мы выяснили, что это - автомобиль марки Dodge, владельцем которого с середины ХХ века был киевский чиновник. По крайней мере так утверждает автоисторик Владимир Винник.

"Это - Dodge D19 1941 выпуска. Двигатель - 3,5 литра. После войны эта машина была у директора Киевзеленстроя. Его водителем был Михаил Чыноях: шикарный музыкант, человек-оркестр. Играл на многих духовых инструментах, аккордеоне. Машина была больше у водителя, чем у директора ", - рассказывает Владимир Винник.

Автоэксперт держит в руках фотографии 1956 года, уверяет, что фотографии оригинальные. На них видно, что Чиноях стоит именно у этой машины. Знаток говорит, что тогда в Киеве этот автомобиль был один такой. Номера "УЗ" - Киевские государственные должностные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Skoda Popular 1939 представили в Киеве на фестивале Old Car Land

Это авто славное и тем, что над его разработкой работал Алексей Сахновский - американский промышленный дизайнер, который родился в Киеве, рассказывает Владимир Винник. Работал Алексей Владимирович на американской фирме Нэш, там впервые в мире создал систему автоматического привода складного верха кабриолета. Сотрудничал с известным дизайнером Бруксом Стивенсом, автором ретромобиля Экскалибур.

Закончился юбилейный десятый фестиваль ретро-автомобилей Old Car Land. Посетителям показали военную технику Второй мировой войны, выставку автобусов. В специальной зоне можно было купить ретро-машину.