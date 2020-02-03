Начал работу онлайн-сервис растаможка машин

Новая услуга позволяет сэкономить на таможенных брокерах Фото: radiosvoboda.org

На сайте Государственной таможенной службы открыли раздел, благодаря которому можно самостоятельно задекларировать ввозимый автомобиль.

На веб-портале можно подать декларацию об импортированном автомобиле и отслеживать его статус, сообщают в Гостаможслужбе.

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При подаче таможенной декларации необходимо внести денежный залог в размере таможенных платежей на счет соответствующей таможни.

В случае, если декларацию не успеют обработать в течение суток, ее могут не принять из-за изменения курса валют. Тогда необходимо подавать документ на следующий день.

Готовую таможенную карту или отказ в растаможивании будут присылать в электронном виде. Новая услуга позволяет сэкономить на таможенных брокерах.

С 4 ноября прошлого года заработал калькулятор для расчета стоимости растаможки "евроблях".