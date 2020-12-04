На всех дорогах появится интернет. Назвали дату

К 1 январю 2023 высокоскоростным интернетом планируют покрыть все международные дороги Фото:24 Канал

Министерство цифровой трансформации вместе с мобильным операторами Украины планируют покрыть соединительные дороги высокоскоростным интернетом за 4 года. Об этом сказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, докладывает 24 Канал.

"В министерства цифровой трансформации есть цель - покрыть 95 процентов территории Украины высокоскоростным интернетом до 2024-2025 годов. Уже в следующем году мы начнем ремонтные работы на международных дорогах, трассах. Сейчас министерство активно работает над покрытием в малых поселках и городах", - говорит вице-премьер Михаил Федоров.

Также он добавил, что развивать цифровое государство не имеет смысла, пока есть проблема с покрытием дорог национального значения.

В презентации Министерства цифровой трансформации есть информация, что к 1 января 2023 высокоскоростным интернетом планируют покрыть все международные дороги, а к 1 июля 2024 - все дороги национального значения.

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В этом году в Украине построили на 20% меньше новых дорог, чем в прошлом году. Всего провели работ на 4395,4 км. Потратили на асфальтобетонное покрытие первой категории дорог 170,6 млн грн. Об этом сообщает всемирная инициатива по прозрачности инфраструктуры CoST.