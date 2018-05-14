На улицах столицы появились необычные полицейские автомобили

В Киеве сфотографировали автомобили полиции, построенные на шасси грузовиков Ford Transit.
Такие авто используют для патрулирования при угрозе возникновения уличных беспорядков, пишет "Автоцентр".
У машины усилена защита кузова. Специальные защитные решетки установили перед фарами и облицовкой радиатора. Решетка перед лобовым стеклом сдвижная. При угрозе нападения ее можно опустить.
Автомобили белого цвета. Имеют специальную раскраску - желтые и голубые полосы на капоте и кузове. На крыше - синие мигалки.
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Эти автомобили закупили в октябре прошлого года. Стоимость фургона - более 1,5 млн грн.
Нацполиция купила в компании "Еврокар" 400 автомобилей Skoda Rapid. Цена одной машины - 372 732 грн. Вся партия обошлась в 149 млн грн.
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