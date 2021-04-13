На тестах увидели прототип Mercedes-AMG C63

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Во время дорожных испытаний заметили прототип будущего Mercedes-AMG C63 в камуфляже. C-Class имеет несколько больших крыльев, которые свидетельствуют, что это может быть будущий гибридный седан AMG C63.

Mercedes-AMG может предложить гибридные версии своих двухлитровых турбированных рядных двигателей и четырехлитровых V8, сообщает Motor1.

Большой гибрид V8 зарезервирован для продуктов высшего уровня, таких как купе Mercedes-AMG GT и седан. Меньше будет в продуктах среднего уровня, таких как AMG C63. AMG базового уровня не получат гибридные компоненты и просто предложат усиленный рядный двигатель с 4 цилиндрами.

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Это серьезный отход от прошлого Mercedes-AMG как бренда, ориентированного на V8.

Чешский автопроизводитель Skoda добавил новый вариант модели Octavia. Теперь он предлагает 4-е поколение своего бестселлера в новой динамические версии Sportline. Выполнение Sportline доступно для Octavia с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями, а также гибридной силовой установкой. Отдача агрегатов варьируется от 115 до 204 л. с. Топовые версии имеют полный привод.