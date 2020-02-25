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вторник, 25 февраля 2020 13:48

На киевском вокзале установили зарядные станции для электрокаров

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Автор: Укразалізниця
  Зарядные станции для электромобилей на Центральном вокзале
Зарядные станции для электромобилей на Центральном вокзале

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработали две зарядные станции для электромобилей.

С их помощью можно одновременно заряжать четыре автомобиля, сообщает пресс-служба Укржелезнодороги.

В ведомстве добавили, что соответствующее оборудование планируют установить и на других вокзалах страны.

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Устройства имеют три точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.

Автор: Укразалізниця
  Зарядные станции для электромобилей на Центральном вокзале
Зарядные станции для электромобилей на Центральном вокзале

Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D - около 2 ч, Nissan Leaf 2019 - чуть более 1 ч, BMW i3 - около 40 мин. 1 кВтч обойдется в 6,50 грн.

Tesla откроет первые зарядные станции в Украине. Американская компания установит сразу три станции в разных уголках страны.

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