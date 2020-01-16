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"Мы перестаем быть страной электромобильной революции" - эксперт

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&quot;Мы перестаем быть страной электромобильной революции&quot; - эксперт
Nissan Leaf остается самым популярным в Украине электромобилем Фото: Владимир Мукан

В течение прошлого года продажи электромобилей в Украине увеличились на треть. Зарегистрировали 7542 электрических машин. Из них 92% с пробегом - привезенные из США или стран ЕС.

"Пятерка" популярных моделей не изменилась. Больше всего покупали японский Nissan Leaf. Этих моделей в прошлом году стало больше на 3217 единиц. На втором месте - американская Tesla Model S. Их приобрели 623 штуки. На третьем - немецкий Volkswagen e-Golf - 360 машин. Четвертую ступеньку занял немецкий BMW i3, таких купили 338 единиц, на пятой - итальянский FIAT 500е.

"Темпы роста количества электромобилей в Украине замедляются по сравнению с прошлыми годами. Мы перестаем быть страной электромобильной революции. Скорее всего, уже не будем в "десятке" стран, где этот рынок развивается наиболее интенсивно в мире, - говорит Александр Кравцов, СЕО компании ElectroCars, автоэксперт. - Основная причина - нет стимулирующих факторов. Ранее такими было возвращение НДС и возможное повышение цены. В некоторых странах - это льготы для покупателей электромобилей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году украинцы чаще всего покупали новые Renault

Среди новых электрокаров в Украине в лидерах Jaguar I-Pace. Эту модель выбрали 145 украинцев. Продолжается рост популярности коммерческого электрического транспорта, в декабре приобрели 482 электрических фургонов. Самые популярные из них Renault Kangoo Z.E., Nissan e- NV200 и Peugeot Partner Electric.

"Если сравнить с трэндовыми моделями в странах Евросоюза, то там "пятерка "самых популярных электромобилей выглядит несколько иначе, чем у нас. Например, в лидерах - самая бюджетная модель Tesla - Model 3, на втором месте - Renault Zoe, на третьем - электрический Volkswagen Golf, потом уже идет Nissan Leaf и BMW i3 ", - говорит Александр Кравцов.

В течение 2019 украинцы приобрели 496,5 тыс. Легковых авто. Половина зарегистрированных оснащена дизельными двигателями, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Автор: Владимир Мукан
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