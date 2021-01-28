Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер

Конституционный суд Украины рассмотрит иск о неконституционности "писем счастья" фото: unn.com.ua

В ближайшее время Конституционный суд Украины рассмотрит иск о неконституционности "писем счастья" нарушителям правил дорожного движения, которые зафиксировали дорожные камеры. Заседание должно было состояться сегодня.

- К этому вопросу трижды рассматривал сенат суда, однако к единому мнению не пришли. Окончательное решение должна объявить Большая палата, - говорит Автоюрист Владимир Караваев.

Он родповидае Gazeta.ua об эффективности камер фиксации нарушений дорожного и ситуацию, которая возникла в Украине вокруг этого вопроса.

Что это значит? В чем может быть неконституционности "писем счастья"?

Согласно нашей конституции, юридическая ответственность имеет индивидуальный характер. В этом случае у нас к ответственности привлекают владельца авто, а не того человека, который фактически совершил нарушение. Это и есть неконституционностью.

Скорость - это один из факторов высокой аварийности

Как это действует в странах ЕС?

В Европе тоже работают камеры автофиксации. У них существует две схемы. Первая похожа на нашу. Она более проста - когда к ответственности привлекаются владельца авто. Однако такая схема работает только в тех странах, где законодательно предусмотрена солидарная ответственность. То есть если я, как владелец, передаю вам транспортное средство, то я на себя беру всю ответственность за свое решение. Это и означает солидарную ответственность. В Украине соответствующей законодательной нормы нет, поэтому схема, которая работает в части Европейского Союза у нас не может быть применена. Существует еще одна схема - двухступенчатая. Когда полиция регистрирует факт нарушения, она обращается к владельцу авто, чтобы тот объяснил кто именно сидел за рулем его автомобиля в момент нарушения. Далее существует два варианта развития событий - владелец машины может сообщить, что за рулем была его доверенное лицо. В таком случае полицейские накажут именно ее. Второй вариант - владелец авто может не отвечать на полицейский запрос. Тогда он станет ответственным, но не за превышение скорости, а за игнорирование обращения правоохранителей. Здесь уже штрафы выше. Именно поэтому владельцу авто не выгодно отказывать в сотрудничестве полицейским. Украине нужно или вводить солидарную ответственность, или же идти двухступенчатым путем. Однако любое решение надо узаконить.

Камеры автофиксации влияние на законопослушность наших водителей и аварийность?

Если в целом смотреть на вопрос камер автофиксации, то мы немного опоздали с этим процессом. Они были эффективными лет 20 назад. Сейчас в телефоне каждого водителя есть специальные приложения, которые заблаговременно предупреждают о камерах впереди. С точки зрения дисциплины водителя - это как лежачие полицейские.

Какой же тогда метод может по-настоящему повлиять на водителей?

В странах ЕС также знают об этой проблеме. Кроме стационарных камер автофиксации, на дорогах ставят мобильные варианты. Они разнообразны. Например, так называемый "Улитка". Дорожники привозят прицеп, в середине которого вмонтирована камера автофиксации. Внешне прицеп накрывают специальной броней, чтобы к устройству невозможно было добраться. Ежедневно дорожники могут возить улитки на разные участки. Водители понимают, что нельзя предсказать следующее местонахождение камеры, и именно это начинает влиять на безопасность движения.

"... нарушение, которое у нас в законе также не прописано. Оно наносит больше проблем для окружающих. Это агрессивное вождение"

Работает метод проверки скорости на дорогах мобильными радарами TruCAM?

Закон прописан таким образом, что полицейские, которые держат эти радары в руках, тоже нарушают закон. Недавно было очередное решение суда, согласно которому полиция с TruCAM может работать в рамках того закона, который сейчас действует. TruCAM имеет два режима. Ручной и автоматический. Во втором радар должен стоять исключительно на штативе или на треноге. Такие правила предусмотрел в частности производитель этих радаров. Кроме того, по украинскому законодательству TruCAM может работать только в автоматическом формате.

О штрафах. Надо увеличивать взыскании с нарушителей?

Законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости скоро будут рассматривать в парламенте. Я его поддерживаю. Поскольку скорость - это один из факторов высокой аварийности.

Имеет ли влиять стоимость автомобиля, или мощность двигателя на сумму штрафа за нарушение ПДД?

Нет. У нас это реализовать невозможно, поскольку не понятно кто и как будет оценивать стоимость автомобиля. Если в странах ЕС средний возраст автомобиля составляет 5 лет. За рубежом чем старше автомобиль - тем большие налоги. То у нас - средний возраст 20 лет. Именно поэтому дать объективную оценку очень сложно.

Какое, по вашему мнению, нарушения за рулем является наиболее проблемным?

Это нарушение, которое у нас в законе также не прописан. Оно наносит больше проблем для окружающих. Это агрессивное вождение. Разные страны по-разному его трактуют, однако Украина законодательно не имеет такого определения. И я считаю, что это самая большая проблема. В целом по Украине больше всего аварий вызывает неудачное маневрирование. Это, собственно, один из признаков агрессивного вождения.

Если взглянуть на проблему с другой стороны. Стоит наказывать людей, которые слишком медленно едут?

В Украине за это ответственность не предусмотрена. Я не думаю, что это удастся реализовать, поскольку есть некоторые авто, которые технически не способны ехать с большей скоростью. Это все должны регулировать средства организации дорожного движения. Например, для каждой полосы движения определить свою минимальную скорость. И всю эту информацию должны передавать соответствующие дорожные знаки.

Какую практику можно перенять из зарубежного опыта, чтобы улучшить ситуацию на украинских дорогах?

В Европе дороги сделаны для водителей, в отличие от наших. Когда вы приближаетесь к перекрестку вас трижды предупредят с которой полосы, и куда вы можете, не можете вернуть. Там четкая разметка и огромные знаки. У нас, к сожалению, этого нет.