МВД хочет регистрировать автомобили "по-новому"

МВД планирует обновить правила регистрации машин. Фото: из открытых источников

Министерство внутренних дел инициировало изменение порядка регистрации, снятия с учета и перерегистрации автомобилей.

Ведомство хочет вернуть старые порядки, которые действовали до 2015 года, и обязать автомобилистов проходить дополнительную проверку. Осуществлять ее должны только эксперты МВД. Проект постановления Кабмина касательно этого разместили на сайте ведомства.

Чиновники комментируют свои инициативы и говорят, что с 2015 года в Украине полноценное исследование номеров кузова и двигателя на предмет их подлинности практически не производится. Эксперты МВД лишь визуально их осматривают, что многими воспринимается как альтернатива полноценному исследованию. Да и проводятся они по заявлению автовладельца.

Это, наряду с проблемами оккупированных территорий и "евроблях", якобы, привело к разгулу преступников. Номера на похищенных машинах перебивают, и продают их украинцам, которые об этом не знают.

Чиновники даже приводят статистику. В 2016 году похитили 12188 автомобилей. На 2018 год, количество угонов сократилось до 6621. В 2011-м, когда действовало обязательное требование проводить полноценную экспертизу, таких случаев зафиксировали 4682.

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Поэтому для борьбы с этой проблемой чиновники предлагают вернуть обязательную процедуру экспертной оценки подлинности идентификационных номеров авто. Исключение сделают только для машин, которые регистрируют впервые.

Возвращение старой системы, скорее всего, удорожит процедуру регистрации и перерегистрации автомобилей. Это, в свою очередь, может привести к активизации очень популярной схемы продажи авто "по поручению" и "по техпаспорту".

Между тем, есть огромные коррупционные риски. Например, если в автомобиле был заменен двигатель и его номер не совпадает с тем, что присутствует в базе МВД. Владелец будет вынужден "как-то" решать эту ситуацию. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает до конца года. Правда, штрафовать с ее помощью будут не водителей-нарушителей, а юридических владельцев авто.