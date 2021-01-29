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пятница, 29 января 2021 16:03

Минобороны хочет закупить украинские аналоги УАЗ

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Минобороны хочет закупить украинские аналоги УАЗ
фото: uk.wikipedia.org

Министерство обороны Украины в ближайшее время объявит общий открытый конкурс по разработке единого армейского внедорожника для Вооруженных сил Украины. Новая отечественная модель имеет вытеснить привычные УАЗы и другие разнообразные машины, которые волонтеры передавали бойцам с 2014 года. Сообщает defence-ua.com.

Требования к новому внедорожнику объявят всем представителям украинского оборонно-промышленного комплекса. Это касается как государственных, так и частных предприятий. Все желающие должны изготовить опытные образцы. Машины направят на государственные испытания. Модели выполнят одинаковые тесты и задачи на равных условиях. Победитель конкурса получит право поставлять разработку в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

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В Украине к 2023-му планируют разработать корабельный вертолет для береговой авиации Военно-морских сил Украины. Заказчиком выступило Минобороны. За основу планируют принять многоцелевой Ми-2. Его оснастят дополнительным оборудованием и механизмами, сообщили в компании "Мотор Сич".

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