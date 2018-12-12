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вторник, 18 декабря 2018 18:30

Mazda 3 и Toyota Prius - какие авто ждали больше всего в этом году

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Японская компания Honda представила кроссовер Passport. Авто стало одной из главных новинок 2018 года. Это третье поколение модели.

Продавать начнут в начале 2019 года. Новинка займет пустующую нишу между CR-V и Pilot.

Gazeta.ua подготовила подборку самых ожидаемых новинок авто 2018 года.

Четвертое поколение Mazda3

Mazda3 презентовали в начале декабря на автосалоне в американском Лос-Анджелесе. Автомобиль представили с кузовами хэтчбек и седан.

Хэтчбек сделали более эмоциональным, оставив практически неизменными памятные черты концепта Kai. Седан - получил дизайн концептуального Vision Coupe.

  Первые фото нової Mazda3. Фото: auto.ria.com
Первые фото нової Mazda3. Фото: auto.ria.com

В линейке силовых агрегатов, доступных для новой Mazda3 пять моторов: три бензиновых Skyactiv-G объемом 1,5/2/2,5 л, 1,8-литровый дизель Skyactiv-D и "микрогибридная" установка на базе нового бензинового двигателя с воспламенением от сжатия Scyactive X.

В полном приводе снижены механические потери и применяется электронная система управления распределением крутящего момента между передними и задними колесами путем их подтормаживания. Новинка появится на мировых рынках в начале 2019 года.

Полноприводный Toyota Prius

Гибрид японской компании Toyota Prius 2019 модельного года стал более практичным. Его также представили на автосалоне в Лос-Анджелесе. Электромотор установили на задней оси. Он имеет небольшую мощность - 7 л.с. и подключается при необходимости.

Он получил полноприводную трансмиссию AWD-e. Это уменьшило расход топлива до 4,7 л на 100 км.

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  Toyota Prius. Фото: Авто 24
Toyota Prius. Фото: Авто 24

Новая система AWD-e работает на скорости до 9 км/ч, подключая отдельный электромотор, чтобы улучшить разгон, а также включая второй двигатель на скорости до 69 км/ч

Нос, корма, оптику переделали в стиле дизайна гибрида PriusPrime. Prius AWD-e называют одним из самых экономичных полноприводных автомобилей на рынке.

Третье поколение Kia Soul

Корейцы представили новое поколение кроссовера KIA Soul на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Автомобиль стал менее угловатым и выглядит более спортивным чем предшественник.

KIA Soul нового поколения будут продавать в стандартном виде, вариации X-Line, в виде электрокара ECO-electric, а также в спорт-версии GT-Line. "Зеленый" модификацию новинки оснастили аккумуляторами от модели e-Niro. Батареи емкостью 39 кВт-ч обеспечивают запас хода в 225 км.

Силовую линейку KIA Soul нового поколения представляют агрегаты 2.0 и 1.6 л, производительность которых составляет 147 и 201 л.с. соответственно. Салон KIA Soul обновили другой панелью приборов, другим рулем, новой мультимедийной системой.

Jeep Gladiator

Американцы представили пикап на базе внедорожника Wrangler нового поколения. Назвали его Gladiator. Премьера автомобиля состоялась в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Этот пикап построенным на базе внедорожника Wrangle. Полноценного пикапа Jeep не выпускал уже более 25 лет.

В конструкции использованы алюминиевые и стальные детали. Клиенты смогут выбирать между машиной с жесткой и мягкой крышей.

Пикап получил 1,5-метровую погрузочную платформу. Грузоподъемность и масса буксируемого прицепа - 725 и 3470 кг.

На старте продаж он будет доступен с 3,6-литровым бензиновым двигателем V6 Pentastar 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 8-ступенчатой ​​автоматической.

Audi Q8

Одной из главных новинок компании из Ингольштадта на парижском автосалоне стала модель Q8. Это авто из сегмента SUV-купе. Миссия Q8, по словам ее создателей, заключается в том, чтобы сочетать элегантность роскошного купе с комфортом, удобством и практичностью большого SUV.

Дизайн авто современный и примечателен: безрамочные двери, полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска, три экрана в салоне.

  Audi Q8. Фото: itc.ua
Audi Q8. Фото: itc.ua

Модель построили на базе Q7, превратили ее в сильного конкурента BMW X6. Новинка стартует с трехлитровым дизелем, который обеспечит максимальную скорость 232 км/ч, а разгон до 100 км/ч - за 6,3 с.

Кабриолет 50-летней давности стал первым электромобилем Aston Martin. Компания предлагает конвертировать раритетные модели в современный экологический транспорт. Первенцем "программы переподготовки" стал Aston Martin DB6 Volante 1970 года. Для спорткара подготовили электрическую установку. Вместе с аккумуляторной батареей, она стала на место ДВС и КПП. В компании создали модульную систему, которой в дальнейшем смогут оснастить другие классические модели Aston Martin.

Автор: Ирина Рубан
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