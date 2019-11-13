Маск определился с местом для нового завода Tesla

Илон Маск планирует построить завод по производству автомобилей и аккумуляторов вблизи Берлина.
О своих планах основатель и генеральный директор компании Tesla сообщил во время вручения в немецкой столице ежегодных автомобильных наград Goldene Lenkrad.
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"Вот так сенсация! В районе Берлина построят европейский завод-гигант Tesla. Будет создано около 10 тыс. рабочих мест", - написал автомобильный журнал Autobild.
По данным таблоида Bild, куда входит издание, фабрику "Gigafactory 4" разместят вблизи строительной площадки незавершенного аэропорта BER. Также Tesla откроет в Берлине проектно-инженерный центр.
🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤— Elon Musk (@elonmusk) 12 листопада 2019 р.
Первый завод за пределами США Tesla открыла в Шанхае.
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