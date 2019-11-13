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среда, 13 ноября 2019 12:46

Маск определился с местом для нового завода Tesla

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Маск определился с местом для нового завода Tesla
Илон Маск построит новый завод Tesla в Берлине Фото: Tesla

Илон Маск планирует построить завод по производству автомобилей и аккумуляторов вблизи Берлина.

О своих планах основатель и генеральный директор компании Tesla сообщил во время вручения в немецкой столице ежегодных автомобильных наград Goldene Lenkrad.

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"Вот так сенсация! В районе Берлина построят европейский завод-гигант Tesla. Будет создано около 10 тыс. рабочих мест", - написал автомобильный журнал Autobild.

По данным таблоида Bild, куда входит издание, фабрику "Gigafactory 4" разместят вблизи строительной площадки незавершенного аэропорта BER. Также Tesla откроет в Берлине проектно-инженерный центр.

Первый завод за пределами США Tesla открыла в Шанхае.

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