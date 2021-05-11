Машины первых лиц государства и эксклюзивные Rolls Royce - 28 мая стартует фестиваль ретроавтомобилей

Сотни старинных и редкостных автомобилей со всей Украины покажут на фестивале OldCarLand!

Мероприятие будет проходить 28-30 мая в Киеве на территории Государственного музея авиации имени А.К. Антонова по ул. Медовая, 1.

Все ретромашины представлят под открытым небом среди десятков самолетов и вертолетов. Кроме легковушек, можно будет увидеть грузовики, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды и велосипеды. В программе – конкурсы водительского мастерства на старинных автомобилях, показы моды начала и середины ХХ века, ралли на классических транспортных средствах, соревнования экипажей в ввоссоздании различных эпох. Мероприятие организует клуб технической классики Old Car Serviсe.

Автор: Владимир Мукан Эксклюзивную технику покажут на OldCarLand

"Изюминкой" фестиваля будет экспозиция уникальных представительских машин ручной сборки. На OldCarLand представлят советские лимузины, которыми ездили первые лица СССР с 1940-х годов по 1990-е. Каждая из этих машин имеет историю, связанную с влиятельными и известными людьми и выполнена в эксклюзивном варианте. Среди них – ЗИС-110 1946 года выпуска. На этом авто впервые в советском автопроме установили гидравлические стеклоподъемники, одометр и другие современные на то время технические устройства.

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Одним из десятка впечатляющих лимузинов уровня Rolls Royce является ЗиЛ-115 1978 года. Им возили главу компартии Украины Владимира Щербицкого. За 15 лет выпуска этой модели сделали только 106 таких ЗИЛов. Приедет на фестиваль и редкий автобус представительского класса ЗиЛ-3207 "Юность", который отличается высоким уровнем комфорта.

Как всегда, на OldCarLand можно первыми увидеть самые свежие работы реставрационных мастерских Украины. На этот раз на наше мероприятие приедет отреставрированный кабриолет Rolls Royce Corniche. Модель на протяжении многих лет выпуска стала визитной карточкой марки, демонстрирует роскошь и функциональность Rolls Royce. Кроме этого, будет возможность познакомиться с Rolls Royce Silver Shadow 1969 года выпуска, а также - с самым ранним "Запорожцем" ЗАЗ-965 с номером кузова 185.

Различные автомобильные клубы и музеи покажут на фестивале машины, какие ездили по нашим дорогам более 70 лет назад. Многие из них остались в единственном экземпляре.

Автор: Владимир Мукан Эксклюзивную технику покажут на OldCarLand

Одна из таких Peugeot 203 1949 года в оригинальном состоянии. Это первая послевоенная модель производителя. Она имеет интересную эмблему бренда на капоте, которая не похожа на более поздние версии. Будут также итальянские, немецкие и американские машины этого периода выпуска.

Автор: Владимир Мукан Эксклюзивную технику покажут на OldCarLand

Ожидаем немало знаковых моделей двухколесной техники. Можно будет увидеть первый мотовелосипед в СССР, какой сделали на Харьковском велозаводе в 50-х годах, первый мотовелосипед Львовского мотозавода, а также – линейку мопедов "Карпаты", включая последнюю в истории версию "Карпаты-4".

Автор: Владимир Мукан Эксклюзивную технику покажут на OldCarLand

Традиционно для OldCarLand, на фестивале будет неповторимая атмосфера для семейного отдыха, ярких фото и невероятного настроения.

Купить билет можно на сервисе karabas.com или в кассах Государственного музея авиации имени А.К. Антонова по ул. Медовая, 1 в дни фестиваля. Стоимость билета – 150 грн