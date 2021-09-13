Manheim отзывы или как купить Porsche в Германии с хорошей скидкой

Компания Manheim.com.de занимается продажей немецкой спецтехники, а также аква-техники и мотоциклов

Вторичный рынок автомобилей приходит на помощь тогда, когда авто из салона оказывается не по карману или потенциальный покупатель просто хочет сэкономить. Аналогичная ситуация с автомобилями не только в нашей стране, но и в Европе.

Например, тот же Porsche можно купить в Германии на вторичном рынке гораздо дешевле, чем в салоне, даже если мы говорим об относительно новой модели и минимальном пробеге.

С другой стороны, дистанционная покупка немецкого авто, учитывая сложности с оформлением документов и провозом авто через границы – это задача не из простых. Лучше найти в этом деле надежного посредника, который возьмет на себе решение сопутствующих вопросов. И на этом этапе вам лучше почитать о Manheim.com.de отзывы.

Не простые авто, а с аукционов

Данная компания, у которой в социальных сетях и Instagram.com/manheim.eu - Manheim.com.de отзывы и обзоры на покупки публикуют сами клиенты, есть своя особая специализация.

Компания занимается выкупом автомобилей на аукционах для юридических лиц. Что это значит? Это значит, что компания покупает авто от лизинговых компаний или официальных дилеров (модели после салонных тест-драйвов), от корпоративных клиентов и прочих юридических лиц на особых условиях.

Как правило, это выражается в сниженной стоимости по сравнению с аналогичными моделями на немецком рынке. Плюс за такие авто полагается вычет, делающий суммарную экономию равной 30-40% от средней стоимости авто. Если мы говорим об автомобилях премиум сегмента, экономия становится очень существенной для кошелька.

Сейчас компания также занимается продажей немецкой спецтехники, а также аква-техники и мотоциклов.

А как купить такое авто

Для начала стоит посмотреть каталог компании, актуальный на день поиска. В нем постоянно появляются новые модели, а какие-то авто, наоборот, покупают. Запросить каталог можно в Telegram или по другим контактам. Напомним, что специалисты компании русскоязычные, поэтому проблем с коммуникацией не будет.

Если вы уже нашли тот Porsche или другой немецкий авто, о котором мечтали, пришло время обсудить форматы оплаты. Наиболее привычный формат – это внесение предоплаты, после чего авто оформляют и отправляют в город заказчика. Спецы компании сами готовят пакет документов и проводят авто через таможню по минимальной ставке европейского каталога.

Есть и другие варианты оплаты. Например, покупка автомобиля в рассрочку, когда вносится определенный процент стоимости авто, а остальная сумма делится на равные платежи на индивидуально оговоренный срок.

При необходимости можно подключить и немецкий банк, готовый оформить аккредитив и стать гарантом соблюдения обязательств обеих сторон сделки – и компании-поставщика, и клиента.

Обратите внимание, что после того, как авто приедет заказчику (обычно это занимает неделю или чуть больше), специалисты компании помогут с регистрацией транспортного средства по правилам местного учета. В то время, пока авто едет к будущему владельцу, он может следить за его местоположением.