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пятница, 12 февраля 2021 14:13

Ловит пыль и очищает воздух - студент придумал уникальный трамвай
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Студент придумал уникальный трамвай
Фото: Mantz Hansen
Студент придумал уникальный трамвай
Студент придумал уникальный трамвай
Студент придумал уникальный трамвай
Студент придумал уникальный трамвай

Студент из города Киль в Германии разработал концепт уникального трамвая Clean Air Tram. Он очищает воздух во время движения.

Сейчас в Германии работают над его созданием, информирует Mantz Hansen.

Трамвай разрабатывают в пределах проекта инновационного общественного транспортного средства. Идею представило дизайнерское бюро Эрика Манц-Хансена.

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Для оформления трамвая использовать антимикробные материалы. Он станет большим мобильным очистителем воздуха в городе Киль.

Благодаря специальным устройствам во время поездки он будет улавливать частицы пыли размером до 2,5 микрон. 1 вагон такого трамвая сможет перевозить до 20 пассажиров.

Компания Hyundai представила автомобиль-трансформер. Он сможет добраться до труднодоступных уголков мира, а когда - побывать на Марсе.

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