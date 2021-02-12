Ловит пыль и очищает воздух - студент придумал уникальный трамвай

Фото: Mantz Hansen

Студент из города Киль в Германии разработал концепт уникального трамвая Clean Air Tram. Он очищает воздух во время движения.

Сейчас в Германии работают над его созданием, информирует Mantz Hansen.

Трамвай разрабатывают в пределах проекта инновационного общественного транспортного средства. Идею представило дизайнерское бюро Эрика Манц-Хансена.

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Для оформления трамвая использовать антимикробные материалы. Он станет большим мобильным очистителем воздуха в городе Киль.

Благодаря специальным устройствам во время поездки он будет улавливать частицы пыли размером до 2,5 микрон. 1 вагон такого трамвая сможет перевозить до 20 пассажиров.

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