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понедельник, 08 октября 2018 18:46

Литва помогает Украине с "евробляхами"

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Литва помогает Украине с &quot;евробляхами&quot;
Литовская Республика предоставила Украине доступ в год европейской базы данных. Фото: 24 канал

Литовская Республика предоставила Украине доступ на год к европейской базе данных.

Ее будут использовать для проверки, ввозят ли автомобили на европейских номерах в Украину законно, сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

По его словам, Украина сотрудничает с Литвой в вопросе, что касается автомобилей, которые были вывезены из Литвы и считаются там такими, которые не существуют или уничтожены, и появляются в Украине на литовских номерах.

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"Сейчас получаем от них информацию, будем делать небольшие проверки. Это уменьшит количество незаконно ввезенных в Украину автомобилей. Есть евробляхы, которые заезжают на соответствующих номерах на законных основаниях, а есть автомобили, которые были похищены, но не находятся в общей базе данных у нас, то есть мы не видим, похищенные они или нет. А Литва нам сейчас возможность, которая позволит выявлять эти похищенные автомобили, завезенные к нам незаконно", - говорит Цигикал.

Он добавил, что с Польшей также ведется сотрудничество в этом направлении.

"Те автомобили, которые уже внесены в базу данных Интерпола также похищены. У нас выявлено 500 автомобилей. Учитывая, что у нас 157 пунктов пропуска с укладом в базу Интерпола. Когда заезжают перебиты номера. Поляки предоставляют такую ​​информацию, мы периодически ней обмениваемся ", - говорит Цигикал.

В украинцев, которые ездят на автомобилях с еврономерами могут возникнуть проблемы с тем, чтобы забрать авто со штрафплощадки. Вернуть машину сможет только тот человек, который ввезла его в страну. В украинских реалиях это обычно не тот, кто впоследствии ездит на авто.

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