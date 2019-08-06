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вторник, 06 августа 2019 01:53

Летающий автомобиль завис в воздухе в течение минуты

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Летающий автомобиль завис в воздухе в течение минуты
Появился первый прототип летающей машины. Фото: Укринформ

В Японии в городе Абико компания NEC Corp представила прототип летающего автомобиля.

Во время презентации автомобиль дважды поднялся в воздух и продержался в таком положении примерно минуту, пишет Sky News.

Такие автомобили будут использовать для соединения островов в курортной зоне Миэ.

На нем начнут доставлять грузы не позднее 2023, а перевозить пассажиров смогут ближе к 2030 году.

Также автомобиль будут использовать при ликвидации последствий аварий.

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Украинцы разработали концепт бронемашины, которая может летать. Для крыши автомобиля предусмотрели специальную платформу с гигантским квадрокоптер.

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