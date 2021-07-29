ЛАЗ наших олимпийцев и заводской кабриолет "Таврия" - на OldCarLand покажут первые украинские машины

Фото: oldcarland.com.ua

Сотни раритетных машин покажут с 17 по 19 сентября на крупнейшем техническом фестивале OldCarLand. Он состоится в Государственном музее авиации им. О.К. Антонова по ул. Медовая, 1 в Киеве.

Там, среди сотни самолетов и вертолетов, более чем на 10 гектарах территории выставят редкие старинные автомобили. Многие из них сыграли важную роль в истории и принадлежали известным людям. Мероприятие организовывает клуб технической классики OldCarServiсe.

Можно будет увидеть во время движения модели, которым более 80 лет, старые велосипеды, мопеды, мотороллеры, мотоциклы и свежие работы лучших реставрационных мастерских.

Тема осеннего OldCarLand - "Сделано в Украине". В центральной экспозиции мероприятия, на красной дорожке, представят машины, с которых начинался автопром на территории нашей страны. Эти модели стали народными и знаковыми для каждой семьи.

Однако специально для главной темы OldCarLand удалось отыскать уникальные образцы украинской техники. Это одна из двух сохранившихся "Таврия" в кузове кабриолет, которых АвтоЗАЗ выпустил ограниченной партией, автобус ЛАЗ в специсполнении, что возил первых украинских олимпийских чемпионов, вездеход ЛуАЗ в состоянии машины, которая только что сошла с конвейера, коллекцию автомобилей "Запорожец" - от первого до последнего.

Одним из старейших автомобилей OldCarLand будет Opel P4 1935 выпуска. Его впервые привезут на фестиваль. Модель с конца 1950-х годов не ездила и сохранилась в комплектном и рабочем состоянии.

Автор: oldcarland.com.ua Фестиваль состоится 17-19 сентября на Медовой, 1 в Киеве

Также запланирована экспозиция "Капсула времени". На ней выставят ретромашины, которые несмотря на свой возраст, имеют рекордно малый пробег и сохранилась в состоянии только выпущенных авто.

В программе фестиваля - презентации впечатляющих машин, конкурсы водительского мастерства на ретротехнике, конкурс "Элеганции", показы ретромоды, соревнования среди детей на педальных машинах и многое другое.

Во время проведения OldCarLand будет действовать сцена, фудкорты с разнообразной едой, множество ярких локаций и фотозон. Для детей предусмотрены площадки, развлекательные зоны и другие активности.

Билеты можно приобрести на karabas.com или в кассах Государственного музея авиации имени А.К. Антонова в дни проведения мероприятия.

OldCarLand - крупнейший технический фестиваль на территории Украины. На нем представят эксклюзивные и классические автомобили, мотоциклы, автобусы, грузовики. Собирает каждый раз более 500 участников. Проходит дважды в год