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понедельник, 19 августа 2019 11:05

Lamborghini випустить дві новинки
11

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Lamborghini Aventador SVJ 63
Фото: Motor1
Lamborghini Aventador SVJ 63
Lamborghini Huracan Evo GT
Lamborghini Aventador SVJ 63
Lamborghini Aventador SVJ 63

Эксклюзивные версии суперкаров Aventador SVJ 63 и Huracan Evo GT получили тираж в 63 и 36 экземпляров соответственно.

Спецверсии отличаться только внешними обработками и увеличенными возможностями персонализации, сообщает портал Motor1.

В отличие от обычного SVJ, Aventador SVJ 63 Edition Roadster будет иметь номерную табличку "1 из 63" в салоне, дизайнерскую вставку за передними сиденьями и гравировку на крышке двигателя.

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Серия Huracan EVO GT получит идентификационные таблички "Daytona 24" и "Sebring 12" на заднем крыле. Кроме этого, на дверях и капоте будет число "11".

Поставки новых суперкаров компания планирует начать в 2020 году. Цена новинок неизвестна.

Родстер Lamborghini Aventador SVJ получит коллекционное издание. До сотни суперкар разгоняется за 2,9 с. Максимальная скорость 350 км / ч.

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