Фото: Motortrend

Итальянская компания Lamborghini представила лимитированную версию суперкара Countach LPI 800-4.

Модель будет иметь футуристический дизайн, сообщает Motortrend.

Автомобиль отдает дань уважения технологии и дизайну Countach 1974-1978 годов. Но он имеет современное оборудование.

Countach LPI 800-4 оснащен 6,5 л двигателем V12 и системой гибридного привода Lamborghini.

Максимальная скорость - 355 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч составляет 2,8 с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021

Lamborghini планирует ограничить производство Countach LPI 800-4 до 112 единиц. Поставки должны начаться 2022 года. Цену не разглашают.

В Украину возвращается Toyota Proace. В сети официальных дилеров уже начали принимать предварительные заказы на автомобиль. Пассажирский Proace Verso и грузовой Proace Van раньше продавали в Украине. Благодаря своим особенностям они стали популярными.