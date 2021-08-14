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суббота, 14 августа 2021 17:02

Lamborghini представила лимитированную версию суперкара
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Итальянская компания Lamborghini представила лимитированную версию суперкара Countach LPI 800-4
Фото: Motortrend
Модель будет иметь футуристический дизайн
Countach LPI 800-4 оснащен 6,5 л двигателем V12 и системой гибридного привода Lamborghini

Итальянская компания Lamborghini представила лимитированную версию суперкара Countach LPI 800-4.

Модель будет иметь футуристический дизайн, сообщает Motortrend.

Автомобиль отдает дань уважения технологии и дизайну Countach 1974-1978 годов. Но он имеет современное оборудование.

Countach LPI 800-4 оснащен 6,5 л двигателем V12 и системой гибридного привода Lamborghini.

Максимальная скорость - 355 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч составляет 2,8 с.

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Lamborghini планирует ограничить производство Countach LPI 800-4 до 112 единиц. Поставки должны начаться 2022 года. Цену не разглашают.

В Украину возвращается Toyota Proace. В сети официальных дилеров уже начали принимать предварительные заказы на автомобиль. Пассажирский Proace Verso и грузовой Proace Van раньше продавали в Украине. Благодаря своим особенностям они стали популярными.

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