Кузов первого пикапа Hyundai показали без камуфляжа

Автор: Motor1 Кузов будущего пикапа Hyundai Santa Cruz

Самое первое фото кузова будущего пикапа Hyundai Santa Cruz появилось в сети.

Соответствующий снимок сделали на заводе компании, сообщает Motor1.

Превращать концепт в серийную модель Hyundai начали более года назад. Судя по изображения, новинка сохранит основные пропорции, например, короткий грузовой отсек и наклонную C-стойку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский "Богдан" выиграл тендер, обойдя Škoda Electric

Несмотря на это, автомобиль получит довольно компактную грузовую платформу и сохранит основательно "завалены" задние стойки кузова. Конкретных технических деталей о новом пикапе Hyundai нет.

Выпускать Santa Cruz компания Hyundai планирует на своем заводе в американской Алабаме. Продаж новинки начнут в следующем году.

Южнокорейские разработчики из компании Hyundai на автосалоне в Женеве презентовали новый концептуальный спорткар Hyundai Le Fil Rouge.