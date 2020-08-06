Культовый спорткар Nissan появился в Украине

Автор: dreamcar.ua Nissan Skyline GT-R34 в Одесском порту

В Одесском порту заметили легендарный японский спорткар Nissan Skyline GT-R34.

Транспортное средство прибыло из США, сообщает ТопЖыр.

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Сейчас доступны только изображения авто сзади. Таким образом, трудно сказать, какие повреждения может иметь машина в передней части.

Nissan Skyline GT-R34 выпускали с 1999-го по 2002 год. Купе оснащено 2,6-литровой 280-сильной турбошестеркой.

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