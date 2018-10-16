Компанию "Кадиллак" назвали в честь исследователя

Сегодня, в 1902 году выпустили первый автомобиль марки "Кадиллак" в Детройте в американском штате Мичиган.

Основатели фирмы "Кадиллак" - инженер по точным машинам Генри Лиланд и предприниматель Уильям Мерфи. Фирму сформовали на обломках "Автомобильной компании Детройта", которая после того, как из нее в 1902 пошли Генри Форд и несколько его ключевых партнеров, обанкротилась и подлежала ликвидации.

Для ликвидации активов фирмы финансовые покровители Форда, Мерфи и Лемюэль Боуэн обратились к Лиланду, чтобы оценить завод и оборудования перед продажей. Вместо этого Лиланд убедил их продолжить автомобильный бизнес, используя готовый одноцилиндровый двигатель его производства.

Кадиллак, 1903 год. Фото: Википедия

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С уходом Форда потребовалось изменить название фирмы, компании была переименована в "Автомобильную компанию Кадиллак" в честь французского исследователя и колониального администратора XVII века Антуана Ломе де Ла Мот-Кадильяка.

С ранних лет существования компания стремилась к высокоточной разработке и элегантной роскошной отделке, чтобы ее автомобили сравнивались со всем прекрасным в Соединенных Штатах. В 1908 году важным нововведением стало использование взаимозаменяемых частей. "Кадиллак" был первым производителем, который запустил в серию полностью закрытый автомобиль такси в 1910 году.

Cadillac 8 1/4HP Surrey 1904. Фото: Вікіпедія

Также "Кадиллак" разработал много автомобильных устройств и приспособлений, включая полную электросистему, безударную ручную коробку передач и стальную крышку. Под маркой "Кадиллак" было разработано три двигателя, один из которых дал стандарт для американской автопромышленности. Как результат этого, Кадиллак стал первой американской машиной, который выиграл престижную гонку Дьюар Трофи в Королевском автомобильном клубе Великобритании и выдвинув лозунг "Стандарт для всего мира".

70 лет назад основали японскую компанию Honda. Основатель всемирно известной компании Соитиро Хонда в 1928 году получил свой Первая патент на идею заменить в колесе деревянные спицы на металлические. В 1938 году он изобрел поршневые кольца. Их производством занималась основанная им в 1937 году компания Tokai Seiki Heavy Industry. В 1945 году она серьезно пострадала из-за войны и землетрясения. Хонда ее продал за 450 тыс. Иен.