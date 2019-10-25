"Комната на колесах" - Suzuki представила электрический фургон

Фото: Associated Press

Автомобиль получил искусственный интеллект.

На Токийском автосалоне японская марка Suzuki представила прототип беспилотника Hanare, сообщает Associated Press.

Транспортное средство полностью симметричное. Оно имеет одни боковые двери, которые открываются вверх, сиденья и телевизор. У него отсутствует рулевое колесо и место для водителя.

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Hanare наделен искусственным интеллектом. В Suzuki описывают транспорт как мобильное "пространство" с автономным управлением и просторным интерьером. С японского слово Hanare переводится как "уединенный коттедж".

На автосалоне в Токио компания Suzuki представила новую версию Hustler для внутреннего рынка. Он считается гибридом кроссовера и кей-кара.