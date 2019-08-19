Когда и как будут возвращать техосмотр

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1611
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 342
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1620
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2007
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1908
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1350
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6633
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1692
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
11
3
4
6
16
Lamborghini випустить дві новинки
Lamborghini випустить дві новинки
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар
Медведь упал на полицейскую машину и устроил пожар
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Видео
Все видео
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Представили самый мощный гибрид Porsche Cayenne
Представили самый мощный гибрид Porsche Cayenne
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4635
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1620
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2007
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6633
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
1 Просмотров: 1431
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
понедельник, 19 августа 2019 13:51

Когда и как будут возвращать техосмотр

  Комментировать
Когда и как будут возвращать техосмотр
Техосмотр машины будут проводить поэтапно Фото: Твоє Місто

Технический осмотр машин будут возвращать поэтапно.

Сначала техосмотр будут проходить только переоборудованные и подержанные автомобили во время первой регистраций, передает Liga.net.

Новым машинам он необязателен в первые 3 года. Также техосмотр будут проводить только частные компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нужен или не нужен техосмотр в Украине - эксперт

"СМИ любят спекулировать, мол, снова "ГАИшники" будут брать деньги. Это не так. Все станции проведения техосмотра давно переданы в частный рынок - все так и останется", - сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

5 июля 2011-го Верховная Рада во втором чтении приняла закон об отмене обязательного технического осмотра автотранспорта. "За" проголосовали 262 народных депутата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда и как будут возвращать техосмотр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Создали организацию для противостояния новой власти

Первый украинский храм выступил с решительной инициативой

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 186970
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 30916
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 23688
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 21889
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 13 Просмотров: 18209
Авто
Купить машину: как часто украинцы меняют авто
Купить машину: как часто украинцы меняют авто Просмотров: 45
Из Европы массово отзывают "Ниву"
Из Европы массово отзывают "Ниву" Просмотров: 108
Самый большой электрический паром провел первый рейс
Самый большой электрический паром провел первый рейс Просмотров: 90
Tesla Roadster совершил первый полет вокруг Солнца
Tesla Roadster совершил первый полет вокруг Солнца Просмотров: 513
Начали тестирование беспилотного электрического микроавтобуса
Начали тестирование беспилотного электрического микроавтобуса Просмотров: 81
Больше всего комментируют
13
После выборов в патриотов опустились руки
7
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
7
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
5
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Голосов: 12864
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua