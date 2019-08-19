Когда и как будут возвращать техосмотр

Техосмотр машины будут проводить поэтапно Фото: Твоє Місто

Технический осмотр машин будут возвращать поэтапно.

Сначала техосмотр будут проходить только переоборудованные и подержанные автомобили во время первой регистраций, передает Liga.net.

Новым машинам он необязателен в первые 3 года. Также техосмотр будут проводить только частные компании.

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"СМИ любят спекулировать, мол, снова "ГАИшники" будут брать деньги. Это не так. Все станции проведения техосмотра давно переданы в частный рынок - все так и останется", - сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

5 июля 2011-го Верховная Рада во втором чтении приняла закон об отмене обязательного технического осмотра автотранспорта. "За" проголосовали 262 народных депутата.