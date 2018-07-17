Киевлянка торгует сливами с Range Rover

В Киеве пенсионерка торгует сливами с Range Rover.
Стоимость "прилавка" стартует с 1,3 млн грн. Фото опубликовали в сообществе "Киев.Автомобильный".
Женщина торгует в жилом комплексе "Комфорттаун" сливами с премиального кроссовера Range Rover Evoque.
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Пользователи сети пишут, что с аналогичных машин в Киеве уже давно торгуют цветами и итальянскими продуктами.
В прошлом году пасечник Николай Ульянич торговал медом прямо из багажника автомобиля Tesla.
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