Киевлянка торгует сливами с Range Rover

В Киеве пенсионерка торгует сливами с Range Rover. Фото: facebook.com

В Киеве пенсионерка торгует сливами с Range Rover.

Стоимость "прилавка" стартует с 1,3 млн грн. Фото опубликовали в сообществе "Киев.Автомобильный".

Женщина торгует в жилом комплексе "Комфорттаун" сливами с премиального кроссовера Range Rover Evoque.

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Пользователи сети пишут, что с аналогичных машин в Киеве уже давно торгуют цветами и итальянскими продуктами.

В прошлом году пасечник Николай Ульянич торговал медом прямо из багажника автомобиля Tesla.