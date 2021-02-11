Канадский спорткар с дверями "крыло чайки" выставили на продажу

Фото: Курс Украины

На сайте RST на продажу выставили раритетный канадский автомобиль Bricklin SV-1. Его выпускали с 1974-го по 1976 год.

Таких спорткаров выработали менее 2800 экземпляров, сообщает "Курс Украины".

Bricklin SV-1 считают очень редкой и эксклюзивной машиной. Эта модель является единственной в Украине. Ее продают за $ 16тыс., примерно 445 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сталлоне приобрел элитный спорткар

Сначала на заводе Bricklin Canada Co автомобиль оснащали мотором AMC 360 мощностью 229 л. с. и четырехступенчатым "автоматом" Chrysler. Компания позиционировала авто как самый безопасное транспортное средство. Его основной особенностью считали необычные двери типа "крыло чайки". Сначала такой тип дверей открывали на машинах из первой партии за 10 с., но в дальнейшем время сократили до 2 с.

В Украине начали продавать новый немецкий электрический хэтчбек Mercedes-Benz EQA.