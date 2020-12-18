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пятница, 18 декабря 2020 16:36

Какой день недели наиболее опасен для водителей

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Какой день недели наиболее опасен для водителей
Самие безопасные дни для автомобилистов в Украине - это выходные. Фото: pixabay

В Украине больше всего аварий происходит по пятницам.

Для пешеходов и водителей днем ​​опасности признали воскресенье, сообщает пресс служба МТСБУ на своей странице в Facebook.

Патрульная полиция Украини подает статистику, согласно которой за 11 месяцев 2020 года в пятницу произошло более 24, 7 тис. ДТП. Всего в течение 2020 произошло 150 267 дорожных происшествий, из которых: в понедельник - 21450, во вторник - 22 432, в среду - 22 860, в четверг - 22 449, в пятницу - 24 749, в субботу - 19973 , в воскресенье-16354.

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Поэтому самые безопасные дни для автомобилистов в Украине - это выходные. В воскресенье происходит минимальное количество ДТП.

За такой же период времени в прошлом году произошло меньше аварий - 144 760. Но и в 2010 году наибольшее количество ДТП происходило по пятницам, а наименьшая - еженедельно.

За 11 месяцев 2020 года из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП. В результате аварий погибли 97 человек, травмировались 1425, сообщила патрульная полиция Украины.В полиции призвали не садиться за руль после употребления даже незначительного количества алкоголя.

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