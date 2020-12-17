Сообщили, скольких убили пьяные водители на украинских дорогах

Водителей призвали не пренебрегать ПДД, в частности, во время новогодних праздников. Фото: pixabay.com

За 11 месяцев 2020 года из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП.

В результате аварий погибли 97 человек, травмировались 1425, сообщила патрульная полиция Украины.

В полиции призвали не садиться за руль после употребления даже незначительного количества алкоголя.

"Не портите себе праздники, не садитесь за руль даже после "я немного". Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения", - добавили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель устроил аварию, когда забирал жену из больницы

Антирекорд установили украинские любители пьянки за рулем. В Украине в прошлом году оштрафовали больше всего за 3 года пьяных водителей.