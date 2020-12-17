Сообщили, скольких убили пьяные водители на украинских дорогах

За 11 месяцев 2020 года из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП.
В результате аварий погибли 97 человек, травмировались 1425, сообщила патрульная полиция Украины.
В полиции призвали не садиться за руль после употребления даже незначительного количества алкоголя.
"Не портите себе праздники, не садитесь за руль даже после "я немного". Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения", - добавили в сообщении.
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Антирекорд установили украинские любители пьянки за рулем. В Украине в прошлом году оштрафовали больше всего за 3 года пьяных водителей.
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