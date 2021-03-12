Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии фото:ANCAP

Австралийская программа оценки новых автомобилей (ANCAP) провела краш-тесты коммерческого автомобиля Mitsubishi Express, который известен в Европе как Renault Trafic. Авто получило ноль звезд.

Mitsubishi Express признали опасным, потому что в нем полностью отсутствует активная безопасность, сообщает Autoevolution.

"Он не имеет основных функций безопасности, которые потребители ожидают от недавно выпущенной модели", - заявили эксперты.

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Автономные системы экстренного торможения и поддержки полосы движения отсутствуют, вследствие чего показатель Safety Assist составил 7,0%. Авто также имеет низкий уровень защиты уязвимых участников дорожного движения.

Еще один тревожный результат - значительная деформация боковых дверей при испытаниях на боковой удар и столб, что может привести к частичному выбросу.

ANCAP также подчеркивает высокий риск травмы шеи во время теста на хлыстовую травму из-за плохой конструкции подголовников. Авто также не имеет боковой подушки безопасности для защиты груди со стороны пассажира, фронтальной подушки безопасности для центрального пассажира и центральной подушки безопасности для защиты от бокового столкновения.

Шведская компания Volvo накануне представила свой обновленный кроссовер XC60. Авто отличается внешне от предыдущей версии измененной решеткой радиатора и оригинальными колесными дисками.