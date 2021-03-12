Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 6849
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 216
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 270
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1782
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 972
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1602
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1575
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2592
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
5
3
3
12
4
Hyundai впервые показала новый футуристический минивэн
Hyundai впервые показала новый футуристический минивэн
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
Полицейский Porsche заметили в Киеве
Полицейский Porsche заметили в Киеве
Nissan обновил кроссовер X-Trail
Nissan обновил кроссовер X-Trail
Alfa Romeo готовит прямого конкурента для BMW 5
Alfa Romeo готовит прямого конкурента для BMW 5
Видео
Все видео
Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии
Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
С "мордой" "Москвича" - создали уникальный трактор
С "мордой" "Москвича" - создали уникальный трактор
Lamborghini превратили в танк
Lamborghini превратили в танк
Peugeot обновила логотип для автомобилей
Peugeot обновила логотип для автомобилей
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 387
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1782
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 504
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 11:30

Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии

  Комментировать
Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии
Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии фото:ANCAP

Австралийская программа оценки новых автомобилей (ANCAP) провела краш-тесты коммерческого автомобиля Mitsubishi Express, который известен в Европе как Renault Trafic. Авто получило ноль звезд.

Mitsubishi Express признали опасным, потому что в нем полностью отсутствует активная безопасность, сообщает Autoevolution.

"Он не имеет основных функций безопасности, которые потребители ожидают от недавно выпущенной модели", - заявили эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проходного монстра на базе "Запорожца" выставили на продажу

Автономные системы экстренного торможения и поддержки полосы движения отсутствуют, вследствие чего показатель Safety Assist составил 7,0%. Авто также имеет низкий уровень защиты уязвимых участников дорожного движения.

Еще один тревожный результат - значительная деформация боковых дверей при испытаниях на боковой удар и столб, что может привести к частичному выбросу.

ANCAP также подчеркивает высокий риск травмы шеи во время теста на хлыстовую травму из-за плохой конструкции подголовников. Авто также не имеет боковой подушки безопасности для защиты груди со стороны пассажира, фронтальной подушки безопасности для центрального пассажира и центральной подушки безопасности для защиты от бокового столкновения.

Шведская компания Volvo накануне представила свой обновленный кроссовер XC60. Авто отличается внешне от предыдущей версии измененной решеткой радиатора и оригинальными колесными дисками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какое авто признали одним из самых опасных в Австралии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,50

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

Землетрясение разрушило город

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 167057
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 62608
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 16398
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 14022
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 13410
Авто
Hyundai впервые показала новый футуристический минивэн
Hyundai впервые показала новый футуристический минивэн
5
 Просмотров: 495
Как увеличить мощность авто и заработать на неисправной детали - 5 советов владельцам подержанных машин
Как увеличить мощность авто и заработать на неисправной детали - 5 советов владельцам подержанных машин Просмотров: 2871
Проходного монстра на базе "Запорожца" выставили на продажу
Проходного монстра на базе "Запорожца" выставили на продажу Просмотров: 2088
Volvo представила обновленный кроссовер XC60
Volvo представила обновленный кроссовер XC60 Просмотров: 225
Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей
Новый Citroen C5 будут выпускать с одним типом двигателей Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 15915
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть