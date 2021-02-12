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пятница, 12 февраля 2021 18:34

Каким будет новый кроссовер Infiniti QX60

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Infiniti раскрыла подробности тестирования силового агрегата нового поколения для своего трехрядного кроссовера QX60. Авто будет 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 (283 л. c.) И 9-ступеневый "автомат".

Команды испытателей провели за рулем тестовых прототипов тысячи часов и накрутили сотни тысяч километров по дорогам Северной Америки, настраивая все параметры автомобиля, информирует пресс служба компании производителя.

Автор: Infiniti
  Каким будет новый кроссовер Infiniti QX60
Каким будет новый кроссовер Infiniti QX60

Тестирование подверглись все без исключения узлы и компоненты премиального кроссовера от совершенно новой 9-ступенчатой ​​АКП, созданной совместно с немецкой фирмой ZF, к оконным уплотнителей.

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Электронная система управления трансмиссией позволила высвободить полезное пространство в районе центральной консоли.

Автор: Infiniti
  Каким будет новый кроссовер Infiniti QX60
Каким будет новый кроссовер Infiniti QX60

В салоне нового QX60 появился переключатель режимов движения Infiniti Drive Mode Selector. На выбор водителю предлагается пять вариантов - "Стандарт" (Standard), "экономичный" (ECO), "Снег" (Snow), "спортивный" (Sport), "индивидуальный" (Personal).

Студент из города Киль в Германии разработал концепт уникального трамвая Clean Air Tram. Он очищает воздух во время движения.

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