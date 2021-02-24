В прошлом году из тысяч регистраций и перерегистраций автомобилей обнаружили ряд экзотических и удивительных машин. Официальные документы о регистрации автомобилей в Украине за прошлый год исследовали эксперты портала ТопЖыр.

В обзор попали только действительно редкие в наших широтах автомобили, информирует Auto24.

Burby's BB-E.MOKE

Этот автомобиль можно считать менее экзотическим и редким, чем Porsche 911 GT2. Сейчас его выпускают во Франции, а разработал его еще в 1960-х годах автоконструктор Алек Иссигонис. Он является также отцом культового Mini. Цена во Франции за такой автомобиль составляет € 15-20 тыс., примерно от 509 тыс. грн до 679 тыс. грн.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

Iveco Massif

Massif выпускала испанская компания Santana Motors с 2007-ого до 2011 года. Авто не пользовалось спросом в Европе. В 2020 году в Украину завезли аж 3 таких внедорожника.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

Subaru Baja

Forester и Impreza хорошо известны в Украине и мире, большинство автолюбителей безошибочно распознает название WRX STI, а о Subaru Baja знают только фанаты марки. Четырехдверный полноприводный пикап создали на платформе Outback и выпускали в США с 2002-ого по 2005 год. Общий тираж составил 20 тыс. экземпляров, но далеко не все из них дожили до наших дней. Сегодня те, что остались уже считаются коллекционными янгтаймерамы. В прошлом году 1 такой автомобиль купили и в Украине.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

Venucia E30

Китайский копипаст Nissan Leaf выпускали для китайского рынка совместным предприятием Dongfeng-Nissan.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

Volvo Nilsson V70

Универсалы V70 превращает в кареты скорой помощи и катафалки шведская кузовная мастерская Nilsson Special Vehicles, что означает их небольшой тираж. Один из таких автомобилей зарегистрировали в Украине, как оказалось - это автомобиль медицинской службы.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

Tazzari Zero

Электромобиль Tazzari хоть и очень маленький, но дешевым его нельзя назвать. Он стоит € 15-20 тыс., примерно 509-679 тыс. грн. Он может разгоняться до "сотни" за 5 с. В прошлом году количество таких авто в Украине выросло. Теперь их, по меньшей мере 3.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

Brabus Mercedes ML 7.3

В Украине зарегистрировали 2 Brabus ML 7.3, и в 2020 году один из них сменил владельца. Почти 600 лошадиных сил мощности, 5 секунд до "сотни", 260 км в час максимальной скорости - и все это в автомобиле конца 1990-х годов. В свое время это был самый быстрый внедорожник в мире. И один из самых дорогих, ведь стоил от € 206 тыс. 550, примерно 6 млн 999 тыс. грн.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

BYD Tang E600

Tang - полноценный кроссовер с электрической силовой установкой, который отличается впечатляющим запасом хода в 520 км и демократическим для своего класса ценником более, чем 40 тыс. долларов, примерно 1 млн 116 тыс. грн. В Украине такой электромобиль 1 и появился он в пределах страны в прошлом году.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

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Ford Escort

Речь идет сразу о 3 редких, даже коллекционных моделях: Escort Cosworth, Escort RS и Escort RS 2000. Купить Ford Escort RS в Украине фактически невозможно, ведь эти культовые модификации модели являются очень редкими даже в Великобритании, где они родились. В Европе стоимость таких авто составляет не менее € 40 тыс., примерно 1 млн 355 тыс. грн.

Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

Horch 830 BL

В 2020 году произошла перерегистрация 2 чрезвычайно редких довоенных "Хорьх". Известно, что один из них выставили на продажу в интернет. Такой раритет конца 1930-х годов является отличной инвестицией, ведь стоимость этой модели растет из года в год. Сейчас стоимость такого автомобиля в Европе составляет € 400 тыс., примерно 13 млн 553 тыс. грн.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

Pinzgauer 710M

Такие машины находились на службе в вооруженных силах 16 стран, но среди гражданских о них мало кто знает. Оригинальный внедорожник разработала в 1960-х годах Steyr-Daimler-Puch, которая выпускала машины в 1971-2000 годах. Полноприводные машины оснащали 2,5-литровым бензиновым двигателем с воздушным охлаждением и отдачей в 105 лошадиных сил и 180 ньютон-метров.

Автор: Auto24 Какие редкие авто покупали украинцы в 2020 году

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