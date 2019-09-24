Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества

Фото: Институт потребительских экспертиз

Исследовали 10 моторных масел 5W-40.

Эксперты Института потребительских экспертиз проверили изменилось ли качество моторных масел после отмены государственной системы сертификации в Украине. Соответствующие тесты провели в испытательном центре НИИ "МАСМА".

В проверке участвовали моторные масла Kroon-Oil Emperol, ELF Evolution 900 SXR, Mobil Super 3000 X1, Shell HELIX HX7, ZIC SK X9, ARAL High TRONIC, NANOPROTEC Engine Oil, XADO ATOMIC OIL, LIQUI MOLY Top Tec 4100, Castrol EDGE.

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По физико-химическим свойствам все образцы соответствуют нормам. По результатам стендовых испытаний, масла производителей Castrol, Kroon-oil и Xado не прошли проверку коррозийности на пластинках из свинца. Такая проверка сымитировала использования масел в реальных условиях, включая наиболее экстремальные.

По антиокислительным свойствам лучшим оказалось масло Nanoprotec. На втором месте Shell, а замыкает тройку лидеров Kroon-Oil. Худшие результаты по двум параметрам - в Xado.

Наиболее качественным после трибологических характеристик на ЧШМ оказались масла марок: Nanoprotec, Aral и Liqui Moly. В общем по оценке физико-химических свойств и результатами стендовых испытаний с учетом цены, эксперты выделили NANOPROTEC Engine Oil SAE 5W-40 PDI +.

В январе 2018 года отменили государственную систему сертификации УкрСЕПРО.