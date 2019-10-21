Какие автомобили делают владельцев более сексуальными

Наибольший сексуальности человеку дает спортивный автомобиль.
79% европейцев считают, что определенные машины делает их владельцев более желанным, сообщается в масштабном исследовании немецкого страхового агентства HUK-Coburg.
35% респондентов полагает, что наиболее сексуальными являются владельцы спортивных машин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: BMVI инвестирует в водородные автомобили 23,5 млн евро
28% опрошенных заявило, что сексуальности человеку добавляет кабриолет, а 24% предпочитают внедорожник.
22% респондентов считают, что классические автомобили делают владельцев более привлекательными. 14% полагают, что помогают электромобили.
Опрос охватил 7,3 тыс. владельцев машин в возрасте от 18 до 65 лет в семи европейских странах.
Британцы назвали оральный секс лучшим и самым приятным вариантом интима в автомобиле.
Комментарии