Какие автомобили делают владельцев более сексуальными

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Наибольший сексуальности человеку дает спортивный автомобиль.

79% европейцев считают, что определенные машины делает их владельцев более желанным, сообщается в масштабном исследовании немецкого страхового агентства HUK-Coburg.

35% респондентов полагает, что наиболее сексуальными являются владельцы спортивных машин.

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28% опрошенных заявило, что сексуальности человеку добавляет кабриолет, а 24% предпочитают внедорожник.

22% респондентов считают, что классические автомобили делают владельцев более привлекательными. 14% полагают, что помогают электромобили.

Опрос охватил 7,3 тыс. владельцев машин в возрасте от 18 до 65 лет в семи европейских странах.

Британцы назвали оральный секс лучшим и самым приятным вариантом интима в автомобиле.