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пятница, 21 декабря 2018 10:30

Какие авто растаможивают чаще всего

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Какие авто растаможивают чаще всего
Чаще всего растаможивают авто в возрасте от шести до десяти лет. Фото: Канал 24

Чаще всего растаможивают авто в возрасте от шести до десяти лет.

Таможенная стоимость большинства транспортных средств составляет от 3,5 до 10 тыс. евро, рассказал начальник отдела методологии и рассмотрения обращений Управления таможенной стоимости Департамента администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования Государственно фискальной службы Валерий Маленов.

"Таможенная стоимость определяется декларантом при заявленных документов для таможенного оформления. Из-за несоответствия заявленной стоимости на таможне стоит 3486 машин. Они оформлены по заявленной декларантом таможенной стоимости, которая является признана в целях таможенного оформления", - говорит Мальонов.

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По его словам, есть ситуации, когда в таможне отсутствуют основания для принятия решения о завершении таможенного оформления машин. Это могут быть вопросы, связанные с отсутствием необходимых документов для проведения таможенного оформления.

Подробнее об особенностях растаможки авто на иностранной регистрации в видео.

По состоянию на 20 декабря 2018 украинцы оформили почти 6,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. За них владельцы добровольно оплатили 52300000 грн - 8,5 тыс грн за каждый автомобиль, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.



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