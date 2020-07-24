Какие авто быстрее всех теряют в цене

Эксперты составили список из 10 моделей машин, которые дешевеют быстрее других авто.
В ходе исследования проанализировали 5,7 млн автомобилей, которые приобрели в І полугодии 2017-го, сообщает ISeeCars.
По результатам, модели премиальных брендов теряют в цене быстрее других. Так, за 36 месяцев автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo и Infiniti теряют половину своей стоимости.
За аналогичный период снижение, например, для автомобилей Toyota составляет около 25%, а для моделей Kia - 39%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Топ-10 авто, которые дешевеют быстрее других машины:
10. Audi A4 (средняя цена за 3 года - $22 413, амортизация - 51%);
9. BMW 4-Series ($26 998, амортизация - 51,7%);
8. Infiniti Q50 ($23 140, амортизация - 51,8%);
7. Linkoln MKZ ($21 517, амортизация - 51,9%);
6. Mercedes-Benz E-Class ($31 154, амортизация - 52,7%);
5. Volvo S60 ($19 702, амортизация - 53,2%);
4. BMW 3-Series ($22 718, амортизация - 53,4%);
3. Ford Fusion Hybrid ($13 565, амортизация - 54,9%);
2. Audi A6 ($27 890, амортизация - 55,8%);
1. Mercedes-Benz S-Class ($60 902, амортизация - 58,3%).
По итогам июня украинский автомобильный рынок оказался лучшим в Европе по темпам роста.
Комментарии