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пятница, 24 июля 2020 17:30

Какие авто быстрее всех теряют в цене

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Какие авто быстрее всех теряют в цене
Модели премиальных брендов теряют в цене быстрее других Фото: BMW

Эксперты составили список из 10 моделей машин, которые дешевеют быстрее других авто.

В ходе исследования проанализировали 5,7 млн автомобилей, которые приобрели в І полугодии 2017-го, сообщает ISeeCars.

По результатам, модели премиальных брендов теряют в цене быстрее других. Так, за 36 месяцев автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo и Infiniti теряют половину своей стоимости.

За аналогичный период снижение, например, для автомобилей Toyota составляет около 25%, а для моделей Kia - 39%.

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Топ-10 авто, которые дешевеют быстрее других машины:

10. Audi A4 (средняя цена за 3 года - $22 413, амортизация - 51%);

9. BMW 4-Series ($26 998, амортизация - 51,7%);

8. Infiniti Q50 ($23 140, амортизация - 51,8%);

7. Linkoln MKZ ($21 517, амортизация - 51,9%);

6. Mercedes-Benz E-Class ($31 154, амортизация - 52,7%);

5. Volvo S60 ($19 702, амортизация - 53,2%);

4. BMW 3-Series ($22 718, амортизация - 53,4%);

3. Ford Fusion Hybrid ($13 565, амортизация - 54,9%);

2. Audi A6 ($27 890, амортизация - 55,8%);

1. Mercedes-Benz S-Class ($60 902, амортизация - 58,3%).

По итогам июня украинский автомобильный рынок оказался лучшим в Европе по темпам роста.

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